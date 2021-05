Dalla Spagna: Atletico Madrid, 34 tifosi feriti durante i festeggiamenti per il titolo

I festeggiamenti per la vittoria dell’undicesima Liga spagnola vinta dall’Atletico Madrid sono stati macchiati dalla notizia della morte di un tifoso dei colchoneros di 14 anni. A questa triste notizie, come riportato da il Mundo Deportivo, si aggiunge anche un’altra: durante la festa per la vittoria de LaLiga sono rimaste ferite ben 34 persone tra cadute, colpi, tagli o intossicazioni etiliche, 7 delle quali sono finite addirittura in ospedale.

FOTO: Twitter Atletico