Dalla Spagna: Atletico, c’è l’offerta da capogiro per Joao Felix. I dettagli

E’ tempo di programmare il futuro in casa Atletico Madrid. Dopo l’ufficializzazione dell’addio di Antoine Griezmann, i Colchoneros sono alla ricerca di un sostituto per la stella francese. Uno dei principali indiziati è Joao Felix, gioiello 19enne del Benfica, da tempo sulla lista dei desideri di mercato di numerosi top club europei. Dopo i rumors delle scorse settimane, ora dalla Spagna arrivano conferme: secondo quanto si legge tra le colonne di AS, nelle ultime ore l’Atletico avrebbe presentato al giocatore una proposta d’ingaggio da capogiro, vale a dire 6 milioni di euro netti all’anno. Per il cartellino, invece, il club di Simeone ha messo sul piatto un’offerta da 60 milioni di parte fissa più 20 di bonus, come confermano anche dal Portogallo. Ricordiamo che Joao Felix ha una clausola di 120 milioni e sulle sue tracce ci sono anche le due di Manchester (soprattutto il City).

Foto: Twitter ufficiale Benfica