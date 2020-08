Dalla Spagna: Arthur, otto mesi senza patente

Secondo la stampa spagnola, il neo giocatore della Juventus Arthur potrebbe pagare caro l’incidente di qualche giorno fa con la sua Ferrari, per il quale l’ex Barcellona era stato denunciato dalla Polizia per guida in stato di ebrezza. Arthur infatti rischierebbe otto mesi senza patente, un’ammenda di 1200 euro e l’obbligo di seguire un corso di riabilitazione. Un’estate piuttosto “calda” per il centrocampista brasiliano.

Foto: Twitter personale