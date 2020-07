Dalla Spagna: Arthur-Barcellona, rottura totale. Il centrocampista non si presenta per il test PRC

Dalla Spagna giungono voci di una rottura totale tra Arthur e il Barcellona dopo la firma con la Juventus. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, oggi il centrocampista non si sarebbe presentato ai test PRC per il Covid-19. I blaugrana non hanno certo preso bene la scelta e sono pronti infliggergli una sanzione. Setien avrà a disposizione solo tre centrocampisti della prima squadra per la sfida contro il Napoli. Il quotidiano infine, sottolinea come gli ultimi giorni di Arthur al Barcellona, stiano seguendo un epilogo piuttosto triste.

FOTO: Twitter personale