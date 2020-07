Dalla Spagna: Arsenal, Leicester e Tottenham sono innamorate di Coutinho

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sport, Philippe Coutinho Correia, in arte Coutinho, sarebbe molto richiesto in Inghilterra. Ci sono “tre fidanzate”: la metafora delle tre società interessate al calciatore brasiliano fa riferimento a Arsenal, Leicester e Tottenham. Sono opzioni che il ragazzo, classe 1992, sta contemplando con massima attenzione. Coutinho, di proprietà del Barcellona, ma in prestito questa stagione in Baviera, al Bayern Monaco, vuole scegliere con grande cura la prossima destinazione.

Foto: coutinho2 foto marca