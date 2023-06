Dalla Spagna: anche Modric verso l’Arabia insieme a Benzema

Dopo l’offerta monstre recapitata a Karim Benzema dal campionato arabo, i tifosi del Real Madrid temono di perdere il loro numero 9. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni riguardo quella che potrebbe essere una vera rivoluzione, con ben due pilastri del club a dire addio. La notizia riportata da Mundo Deportivo racconta della possibilità di un approdo di Luka Modric in Arabia. Il regista croato avrebbe ricevuto un’offerta da 120 milioni per tre anni. Luka Modric è uno dei tanti calciatori in scadenza con il Real a fine giugno. Le trattative per il rinnovo non sono mai state confermate e l’ex Tottenham potrebbe decidere di concludere la sua carriera in Arabia Saudita.

Foto: BeSoccer