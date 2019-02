Dalla Spagna: anche l’Atletico sulle tracce di Richarlison. L’Everton…

Richarlison è finito anche nel mirino dell’Atletico Madrid in vista dell’estate. I Colchoneros, secondo AS, avrebbero messo gli occhi sul gioiello classe ’97 dell’Everton, che sta disputando un’ottima stagione: per lui già 10 gol in 25 presenze in questa Premier. Sulle sue tracce ci sono tante big, incluso il Barcellona, sempre a caccia di nuovi rinforzi di qualità per il reparto avanzato. L’anno scorso l’Everton pagò l’attaccante brasiliano 56 milioni di euro, una spesa piuttosto elevata e che renderebbe complicata l’eventuale trattativa con l’Atletico. Ma intanto il club spagnolo studia il colpo Richarlison…

Foto: Twitter ufficiale Everton