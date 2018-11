Dalla Spagna: anche l’Atletico Madrid sulle tracce di Tagliafico. Simeone…

Non c’è solo l’Arsenal sulle tracce di Nicolas Tagliafico. Il laterale mancino dell’Ajax, secondo quanto riporta Estadio Deportivo, sarebbe finito anche nel mirino dell’Atletico Madrid in vista del prossimo mercato invernale. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, sarebbe stato Diego Simeone in persona a richiedere l’acquisto del terzino argentino classe ’92, che finora ha collezionato 19 presenze, due gol e quattro assist con la maglia dei Lancieri.

Foto: wellingelichtekringen