Dalla Spagna: anche l’Atletico Madrid su Thiago Almada

Secondo quanto riportato da Marca, anche il l’Atletico Madrid starebbe seguendo con attenzione Thiago Almada, diciassettenne trequartista del Vélez Sarsfield, da molti già indicato come ‘il nuovo Messi’. Il club spagnolo riterrebbe tuttavia troppo elevato il prezzo di circa 25 milioni di euro necessari per assicurarsi le prestazioni del gioiellino argentino e non avrebbe dunque ancora sfoderato l’assalto decisivo in questo eventuale affare. Il talento argentino è seguito anche da Barcellona e Manchester City.

Foto: Tyc Sports