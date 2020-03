Dalla Spagna: anche la Liga verso la sospensione. Domattina la decisione ufficiale

Dopo la Serie A, anche la Liga dovrebbe essere sospesa nelle prossime ore. Nella giornata di ieri si era deciso di giocare i prossimi due turni a porte chiuse ma già in queste ore anche in Spagna – come riferiscono i principali media locali – si va verso misure molto più restrittive. Per domattina è previsto l’incontro tra Liga, Federazione e sindacato calciatori che molto probabilmente produrrà la decisione di sospendere la Liga e la Segunda Division già da questo weekend.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona