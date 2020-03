Dalla Spagna: anche il Siviglia su Evan N’Dicka

Dopo la partenza di Sergio Carriço verso la Cina, il Siviglia sta seguendo diversi profili per rinforzare la difesa. Il primo obiettivo sulla lista di Monchi è Evan N’Dicka, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte. Pilastro del club tedesco e della Nazionale francese Under-21, è un difensore molto fisico, arrivato in Germania due stati fa, dall’Auxerre. La concorrenza per N’Dicka è molto fitta: oltre agli andalusi, sulle sue tracce ci sono anche Liverpool, Arsenal, Milan e Valencia.

Foto: Spaziocalcio.it