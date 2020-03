Dalla Spagna: anche il Real Madrid sta pensando al taglio degli stipendi

Anche il Real Madrid starebbe penando ad un taglio degli stipendi, seguendo l’esempio del Barcellona e di altri club. Secondo El Pais, il presidente Florentino Pérez , pochi giorni fa, avrebbe rassicurato Sergio Ramos sul fatto che non avrebbe toccato gli stipendi di calciatori, giocatori di basket e dipendenti. Tuttavia, le nuove prospettive ricalcolate dopo la probabile non ripresa del campionato avrebbe fatto cambiare idea al club. Nei prossimi giorni, dovrebbero esserci novità in tal senso.

Foto: Alchetron