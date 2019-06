Dalla Spagna: anche il Monaco si aggiunge alla lista delle pretendenti per Filipe Luis

Il futuro di Filipe Luis potrebbe essere nel Monaco. Il club francese è alla ricerca di rinforzi per non ripetere la brutta stagione appena conclusa, dove la salvezza è stata raggiunta solamente nel penultimo turno di campionato. Secondo As, gli emissari del Monaco hanno contattato il giocatore giorni fa per metterlo al corrente del loro interesse. Filipe Luis è un giocatore che piace molto all’allenatore del club monegasco, Leonardo Jardim. Anche Barcellona, ​​PSG, Flamengo e Fenerbaçe hanno nella loro agenda il terzino brasiliano. Attualmente il classe ’85 è concentrato con il Brasile per preparare la Copa America, e fino alla fine della competizione, non annuncerà il club in cui giocherà la prossima stagione: “Svelerò il mio futuro dopo la Copa America, per rispetto della squadra nazionale, tutte le posizioni opzioni sono aperte, posso andare ovunque, potrò tornare in Brasile, anche se restare all’Atletico è un’opzione”. Ha svelato il giocatore dopo la partita amichevole del Brasile contro il Qatar.

Foto: As