Dalla Spagna: anche il Betis Siviglia sulle tracce di Rabiot

Aumenta il numero delle pretendenti per Adrien Rabiot, centrocampista francese che ha rotto da tempo con il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il Betis Siviglia avrebbe puntato il proprio mirino di mercato sul classe ’95. Già dalla scorsa estate vi abbiamo raccontato gli incontri della Juventus con il Psg prima della rottura con il giocatore che, a parametro zero, costituisce sicuramente una ghiotta opportunità per qualunque club.

Foto: laliganews