Aumenta la concorrenza per Marcus Thuram, attaccante francese in scadenza di contratto col ‘Gladbach. Stando quanto riportato da il Mundo Deportivo, dopo il Chelsea, si aggiunge anche il Barcellona: i vertici del club catalano apprezzano la sua versatilità e sono pronto a presentare un’offerta per ingaggiarlo da svincolato.

Foto: Instagram Thuram