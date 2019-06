Dalla Spagna: “Ancelotti chiama James Rodriguez, il colombiano dice sì. Ma…”

Bayern o Real, Real o Bayern? Forse nessuna delle due. Nel futuro di James Rodriguez potrebbe esserci il Napoli. Questo è quanto rivela As, che afferma come il colombiano abbia ricevuto una chiamata dal tecnico partenopeo. Il cartellino del classe ’91 è di proprietà delle Merengues e i bavaresi hanno tempo fino al 15 giugno per potere riscattare James per 42 milioni di euro. Tra Ancelotti e il giocatore c’è grande stima, visto il passato ai tempi del Real Madrid. Si tratta di un’operazione difficile, dove ancora non c’è una trattativa vera e propria. Intanto il gradimento del calciatore c’è, adesso bisogna capire se Aurelio De Laurentiis è pronto a fare sul serio.

Foto: As