Dalla Spagna: Alberto Moreno si unirà al Villarreal a partire da luglio

Secondo Marca, il Villarreal metterà a segno il colpo Alberto Moreno, che si trasferirà al “Sottomarino giallo” a partire da luglio e a parametro zero. Lo spagnolo, infatti, è in scadenza di contratto con il Liverpool. Sia il giocatore che i Reds hanno già annunciato la separazione, con tanto di ringraziamento del club campione d’Europa nei confronti del terzino sinistro, che ha giocato ad Anfield per 5 anni dopo che i Reds lo avevano prelevato dal Siviglia. Il giocatore ha già un accordo con la squadra spagnola ed il giorno dopo la scadenza del suo contratto, vale a dire l’1 luglio, sarà a tutti gli effetti un giocatore del Villarreal.

Foto Daily Star