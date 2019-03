Dalla Spagna: Ajax, si lavora per il ritorno di Cillessen. E il Barcellona…

Le strade di Jasper Cillessen e dell’Ajax potrebbero incrociarsi nuovamente. Secondo quanto riportano i colleghi catalani di Sport, i Lancieri starebbero lavorando al ritorno del portiere olandese, di proprietà del Barcellona, in vista dell’estate. Non è un caso, infatti, che il Barça stia cercando un nuovo rinforzo tra i pali per luglio: per il ruolo di vice Ter Stegen, il club Blaugrana sta spingendo per Koen Casteels, estremo difensore classe ’92 di proprietà del Wolfsburg.

Foto: Marca