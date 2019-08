Dalla Spagna: Ajax, pronti 22 milioni per Dani Olmo della Dinamo Zagabria

L’Ajax è sempre attento e vigile sul mercato, in particolar modo se si tratta di giovani talenti. Infatti, secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, il club olandese presto avanzerà un’offerta di 22 milioni di euro per Dani Olmo, una delle rivelazioni della Spagna Under 21 nell’ultimo europeo di categoria. Per convincere la Dinamo Zagabria, società proprietaria del cartellino del fantasista classe 1998 (nel mirino anche dello United), i Lancieri inseriranno anche il 40% sulla futura rivendita.

Foto: dnevikba