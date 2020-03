Dalla Spagna: Ajax interessato ad avere Pedri in prestito la prossima stagione

Fra i talenti più promettenti di questa Liga c’è sicuramente Pedro Gonzalez Lopez, centrocampista del Las Palmas meglio noto come Pedri. Infatti, il Barcellona si è già mosso per il giovante talento classe 2002, acquistandolo a gennaio e decidendo di lasciarlo in prestito alla squadra canarina. Poi, la prossima estate Quique Setien e il suo staff valuteranno se tenere il ragazzo in prima squadra o lasciarlo partire in prestito. Nel caso in cui dovesse avverarsi la seconda opzione, secondo il quotidiano spagnolo Sport, il ds dell’Ajax, Marc Overmars, avrebbe già fatto sapere al club catalano di essere interessato al ragazzo.

Foto: FC Barcelona Noticias