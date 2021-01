Dalla Serbia (ore 7): “Kamenovic alla Lazio da luglio”. E su Caicedo speculazioni finite

Un nome accostato alla Lazio nei giorni scorsi, parliamo di Dimitrije Kamenovic, terzino sinistro classe 2000 di proprietà del Cukaricki. Secondo il sito serbo “Zurnal” l’operazione è stata completata per la prossima estate, operazione vicina ai 3 milioni, notizia di stamattina alle 7. Kamenovic è atteso a Roma per le visite mediche già nei prossimi giorni. Intanto, sono fortunatamente finite le speculazioni su Caicedo mandato all’Inter per 7 milioni da qualche “cantante” che scambia il calciomercato con fantasie personali. Caicedo è sempre più dentro la Lazio, era stato addirittura accostato alla Juve, bufale a ripetizione, il suo pensiero è rivolto al derby.

Foto: Twitter logo Lazio