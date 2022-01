Dalla Serbia: il Milan a un passo dall’attaccante Lazetic (18 anni oggi)

Il Milan pensa a un investimento per l’attacco. Si tratta, come riportato qualche ora fa dal sito serbo Mozzart Sport di Marko Lazetic, un 2004 della Stella Rossa (proprio oggi compie 18 anni). I rossoneri sono molto avanti, hanno offerto una cifra di circa 5 milioni più bonus e comunque hanno intenzione di sostituire Pellegri sul punto di andare al Torino dopo una prima parte di stagione con il Milan senza grande visibilità. Una curiosità: lo zio di Marko ha giocato in Serie A con il Torino circa 15 anni fa.

FOTO: La presse