Dalla Serbia: il Manchester United segue Filip Stevanovic

La squadra guidata da Ole Gunnar Solskjaer starebbe seguendo il talento serbo Filip Stevanovic. Lo afferma il Serbian Telegraph. Stevanovic è un centrocampista di 17 anni che ha giocato per il Partizan Belgrado, una squadra che i Red Devils hanno incontrato nelle prime fasi della UEFA Europa League. Sebbene sia entrato dalla panchina, l’esterno ha sorpreso i rossoneri con la sua prestazione. Il Manchester United starebbe pensando ad una prima offerta di 12 milioni di euro. In questa stagione il giovane serbo ha totalizzato nove gol e tre assist in 35 partite.

