Dalla Serbia: Djuricic a un passo dal Panathinaikos

Dovrebbe andarsene dalla Sampdoria l’attaccante Filip Djuricic. Solo 3 gol in 29 presenze per il 31nne in una stagione che ha visto i blucerchiati arrivare all’ultimo posto. Sampnews24 ha raccolto un’indiscrezione del quotidiano serbo Sportska Centrala: il fantasista classe ’92 lascerà la Sampdoria a parametro zero (c’è una clausola in caso di retrocessione dei blucerchiati) per firmare con il club greco, sconfitto all’ultimo respiro nella scorsa stagione nella lotta per il titolo. Djuricic firmerà un contratto biennale da più di un milione di euro netti all’anno. I greci sono allenati da un connazionale di Djuricic, Ivan Jovanovic –come lo è stata la Sampdoria negli ultimi mesi, in mano a Stankovic-

Foto: Instagram Sampdoria