Dalla Salernitana alla… Salernitana: Lautaro fuori dal tunnel

Dalla diciottesima alla ventottesima giornata, che poi sarebbe anche dalla Salernitana alla Salernitana: Lautaro Martinez ci ha messo tanto per tornare al gol in Serie A. Al di là della rete siglata su rigore in Supercoppa, l’attaccante dell’Inter ha attraversato un momento nerissimo che ha avuto ripercussioni anche sulla squadra, che prima dell’1-0 non segnava da oltre 400 minuti. Bersaglio di numerose critiche, il Toro è riuscito a riprendersi la scena in grande stile con la sua seconda tripletta italiana dopo quella realizzata poco più di un anno fa al Crotone. E pensare che la traversa colpita nel primo tempo poteva lasciare pensare all’ennesima serata complicata per Lautaro e i nerazzurri. L’ambiente Inter ha continuato a supportarlo e proteggerlo, Inzaghi lo ha lasciato in panchina a Genova per poi affidargli la maglia da titolare quando contava di più: nella semifinale col Milan in cui non ha brillato e ieri, serata in cui la squadra era chiamata alla conquista obbligatoria dei tre punti. Gli abbracci, della squadra e del tecnico, rendono ancora di più l’idea di quanto fossero mancati i gol dell’argentino. E poco conta che siano arrivati contro l’ultima in classifica: si sa, per un attaccante ogni gol è una benedizione. Adesso, sarà fondamentale seguire la linea per far sì che l’Inter resti in corsa su più fronti possibili.

Foto: Twitter Inter