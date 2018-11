Dalla Russia: Spartak Mosca, Luiz Adriano in partenza

Il futuro di Luiz Adriano sarà lontano dalla Russia. Infatti, secondo quanto riferisce il portale chempionat.com, il brasiliano non rientra più nei piani dello Spartak Mosca e presto dovrà trovare una nuova soluzione. Il 31enne ex Milan, dopo una stagione esaltante, non si è più dimostrato all’altezza delle aspettative e quest’anno ha siglato soltanto una rete in 11 partite giocate. Luiz Adriano è in partenza e non è da escludere un suo ritorno in Brasile.

Foto: Daily Express