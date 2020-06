Dalla Russia: Inter, accordo con la Lokomotiv per il prolungamento del prestito di Joao Mario

Joao Mario resterà alla Lokomotiv fino al termine della stagione. Secondo quanto rivela la stampa russa, in particolare il portale metaratings.ru, il club di Mosca avrebbe raggiunto un accordo totale con l’Inter per il prolungamento del prestito del centrocampista portoghese fino al completamento della stagione. In ogni caso, come annunciato nelle scorse settimane, la Lokomotiv molto difficilmente riscatterà il cartellino di Joao Mario.

Foto: Twitter ufficiale Lokomotiv Mosca