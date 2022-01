Dalla Russia: Bohinen dal CSKA alla Salernitana, affare in dirittura

Un’operazione in dirittura per la Salernitana. Come riportato nella tarda mattinata da diversi siti russi, in modo particolare da lostsport.com, il club granata ha raggiunto gli accordi con il CSKA Mosca per il prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 3 milioni del centrocampista centrale norvegese Emil Bohinen, classe 1999. Bohinen era finito ai margini del CSKA, ora lo aspetta la Salernitana.

Foto: Logo Salernitana