Dalla Romania: il Siviglia monitora con attenzione Ianis Hagi

Il nome di Ianis Hagi suona di nuovo come un possibile bersaglio del Siviglia per la prossima stagione. Il figlio d’arte, centrocampista che gioca per il ViitorulConstanta in Romania, sarebbe una delle opzioni studiate da Monchi per rinforzare la squadra. Secondo il quotidiano sportivo romeno Gazeta Sporturilor, il ds del Siviglia vuole ampliare le scelte per il centrocampo e il profilo di Hagi è seguito con molta attenzione.

Foto: gsp.ro