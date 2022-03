Dalla Roma che guarda all’Europa al balzo dell’Udinese: le squadre di A in serie positiva

La giornata di Serie A appena andata in archivio consegna al campionato una Roma che prova a fare la voce grossa nella lotta per l’Europa: la Champions al momento è lontana sei punti ed è un obiettivo complesso, ma il successo di sabato permette agli uomini di José Mourinho di compiere un balzo importante nella corsa per l’Europa League. Questo anche perché la vittoria dell’Olimpico permette di infilare la seconda vittoria ed il settimo risultato utile consecutivo, in un percorso in cui alcuni pareggi rappresentano comunque occasioni mancate. La grande sfida in casa giallorossa, adesso, è quella della continuità, vero neo della stagione: mantenendo questo passo si possono aprire scenari interessanti.

A sorridere è anche il Sassuolo di Alessio Dionisi, che grazie a rotondo 1-4 ottenuto in casa del Venezia infila la terza vittoria consecutiva in campionato, con un filotto che arriva dopo il buon pareggio ottenuto con la Roma. Prima della gara del Penzo il tecnico aveva spento gli entusiasmi europei, e la stessa classifica mostra come l’obiettivo Conference League non sia facilmente raggiungibile. Con un tal potenziale offensivo, però, sognare non è mai sbagliato.

Un pensierino in chiave continentale può farlo l’ottimo Hellas Verona di Igor Tudor, che viene da quattro risultati utili consecutivi in un periodo in cui ha affrontato gare complicate contro Fiorentina e Roma. Non perde da diverso tempo anche il Milan, ma in casa rossonera i pareggi ottenuti contro Salernitana e Udinese non possono che essere visti in chiave negativa.

Tre risultati utili in serie per il Bologna, che deve trovare continuità per tentare di finire nella parte sinistra della classifica. Ormai storica, inoltre, è la serie di sei pareggi del Genoa di Alexander Blessin, che rappresenta comunque un risultato troppo magro vista la classifica del Grifone.

Se nelle prime quattro continua la striscia positiva della Juventus, a sorridere in coda è l’Udinese: dopo aver ottenuto buoni pareggi contro Lazio e Milan, la formazione friulana ha ritrovato il successo battendo per 2-1 la Sampdoria, con tre punti che permettono di compiere un bel balzo che permette ai bianconeri di allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.

Foto: Instagram Roma