Le fonti non possono essere citate solo quando conviene. Infatti, alle 12:23 di oggi, dalla Repubblica Ceca è arrivata una notizia che riferiva dell’interesse del Brescia per Jaromir Zmrhal. La fonte originale è il sito idnes.cz. Il club di Cellino sarebbe ai dettagli per il talentuoso classe 1993 di proprietà dello Slavia Praga. Presto Zmrhal potrebbe approdare in Italia.

Foto: Slavia Praga sito ufficiale