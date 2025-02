Dalla Primavera alla Serie B: Buffon Jr verso la prima convocazione col Pisa

Louis Thomas Buffon potrebbe divenire l’ennesimo figlio d’arte ad esordire in un campionato professionistico. Filippo Inzaghi, tecnico del Pisa, potrebbe infatti convocare il figlio della leggenda azzurra per la trasferta contro il Cesena. A differenza del padre, il classe 2007 è un’ala sinistra, e ha mostrato ottime cose con la Primavera del club. Arrivato a Pisa nell’estate del 2023 e inizialmente aggregato con l’under-17, l’attaccante è stato convocato già la scorsa stagione, sotto età, con la Primavera. In stagione, in Primavera 2 è sceso in campo 18 volte, trovando la rete in 4 occasioni.

Foto: Instagram Buffon