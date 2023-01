Dalla Polonia: Udinese su Mateusz Kowalski

L’Udinese avrebbe messo nel mirino la giovane punta centrale Mateusz Kowalski del Jagiellonia. Si tratta di un giovanissimo, diciassettenne (classe 2005) che in questa stagione ha già trovato spazio in prima squadra segnando due reti in undici partite. La notizia arriva dalla Polonia, dove parlano di trattativa in stato avanzato e prossima alla chiusura tra i due club. La squadra friulana avrebbe battuto la concorrenza di altre compagini, il calciatore dovrebbe costare circa un milione di euro.

Foto: Instagram ufficiale Kowalski