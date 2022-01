Dalla Polonia: l’Empoli ha chiuso per il classe 2004 Kaczmarski

Secondo quanto riportato in Polonia, in particolare da Echodnia, l’Empoli avrebbe concluso un nuovo innesto. Si tratta di Iwo Kaczmarski, centrocampista classe 2004 proveniente dal Rakow. Le visite mediche sarebbero già state fissate per questo fine settimana.

FOTO: Instagram Kaczmarski