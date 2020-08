Non solo in uscita, ma il Lecce nelle ultime ore sotto la direzione di Pantaleo Corvino guarda anche in entrata con l’obiettivo rivolto alla Polonia per rinforzare il centrocampo dei salentini. Come riportato dalla Polonia, il club pugliese è sulle tracce di Listkowski Marcin, centrocampista classe ’98 di proprietà del Pogon Szczecin.

Foto: stadio Lecce sito