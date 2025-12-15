Dalla Polonia: il Bologna monitora il talento Pietuszewski

15/12/2025 | 17:08:50

Stando a quanto riportato dal portale Weszlo, il Bologna avrebbe inviato in missione uno scout ad assistere al match di Conference League fra Jagiellonia e Rayo Vallecano (che si è concluso 2-1 per gli spagnoli): al centro delle attenzioni Oskar Pietuszewski. L’esterno offensivo classe 2008 autore, finora, di una stagione da 30 presenze e 3 gol nonostante non sia ancora maggiorenne. Sul talento però non c’è solo il Bologna ma anche la corte di alcune big d’Europa, come Bayern Monaco, Porto e Colonia.

foto: x jagiellonia