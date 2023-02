GARRA E TECNICA SULLA FASCIA: JULIAN ARAUJO, LA NUOVA SCOMMESSA DEL BARCELLONA

Il suo trasferimento durante la finestra invernale di calciomercato è saltato per soli 18 secondi a causa di un errore di sistema, nei giorni scorsi il Barcellona però ha annunciato il suo acquisto dai Los Angeles Galaxy. Parliamo di Julian Araujo, l’astro nascente classe 2001 del calcio messicano che ha firmato con i bluagrana fino al 30 giugno 2026: giocherà nel Barcellona B, allenato dal connazionale Rafa Marquez.

Julian è nato a Lompoc, in California. I suoi genitori sono immigrati messicani negli Stati Uniti e il suo legame con il Barcellona ha origine nel 2017 quando, ai tempi del liceo, è entrato a far parte della Barcelona Residency Academy in Arizona. Poi il passaggio all’accademia dei Los Angeles Galaxy, fino al debutto tra i professionisti nel 2019. Nonostante la giovane età ha conquistato da subito la maglia da titolare agendo come terzino destro, collezionando 18 presenze nella sua stagione d’esordio in MLS. In quella appena conclusa ha collezionato un gol e 9 assist in 35 presenze.

Non ha alcun legame con l’altro Araujo del Barcellona, Ronald, ma presto chissà i due forse giocheranno insieme. Stati Uniti e Messico hanno lottato tanto per accaparrarselo. Ha rappresentato i primi dall’Under 16 fino all’Under 23, ma alla fine Julian ha scelto la nazionalità dei genitori, il Messico, esordendo in Nazionale maggiore in un’amichevole contro il Cile.

Julian Araujo ha tutte le caratteristiche del terzino moderno, molto votato all’attacco: ha ottime doti atletiche, buone proprietà tecniche che gli permettono di partire palla al piede sulla fascia e avventurarsi in dribbling per arrivare sul fondo. Ma non è tutto visto che il classe 2001 si è classificato settimo tra i difensori della MLS per contrasti totali (73). Dovrà limitare la sua ferocia agonistica in campo, visto che nel corso della sua carriera ha ricevuti troppi cartellini. Il tempo è dalla sua parte e il Barcellona è convinto di avere tra le mani un potenziale campione.