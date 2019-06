Il Barcellona è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, i blaugrana avrebbero manifestato il proprio interesse per Sead Kolasinac, terzino sinistro classe ’93 dell’Arsenal. Il giocatore bosniaco, sotto contratto con i gunners fino al 2022, ha collezionato 36 presenze nel corso di questa stagione.

Foto: The Sun