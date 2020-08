Potrebbe essere in Grecia il futuro di Rafinha, ex Schalke, Genoa e Bayern Monaco. Come riporta il portale Ethnos, il terzino brasiliano dopo appena un anno lascerà il Flamengo e raggiungerà i campioni di Grecia dell’Olympiacos. Nel contratto di Rafinha, ancora valido fino al 2021, era stata inserita una clausola secondo la quale poteva trasferirsi gratuitamente all’estero.

Foto: Twitter Bayern Monaco