Dalla Grecia: Keita Balde, duello a due tra Galatasaray e PAOK

La storia di Keita Balde è di quelle che fanno riflettere. Scoperto dalla Lazio, fu Stefano Pioli a lanciarlo in Serie A, dopo l’esordio con gol nel preliminare di Champions League. Dopo la parentesi con i biancocelesti, la più fortunata, vari prestiti hanno spento l’estro e la brillantezza del senegalese. Prima Monaco, poi Inter e poi i prestiti con Sampdoria e l’ultima annata con la maglia del Cagliari, terminata con la retrocessione. Negli ultimi anni il classe 95 si è perso e ora, secondo quanto riportato dal portale Sportdog e poi Fanatik, sulle tracce dell’attaccante ci sono due club. Il PAOK in Grecia e il Galatasaray in Turchia. Sarà uno di questi due club a rilanciare la classe di Keita, che deciderà il suo futuro nelle prossime settimane.

Foto: Twitter Cagliari