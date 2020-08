Dalla Grecia: il Panathinaikos pensa a Beñat ex Athletic

Il Panathinaikos sta prendendo informazioni su Beñat Etxebarria, calciatore attualmente svincolato dopo aver disputato l’ultima stagione con la maglia dell’Athletic Club. Lo riporta l’edizione odierna del Patris. Il club biancoverde con Dani Poyatos scelto come nuovo allenatore, sta segueno il centrocampista per portare tutta la sua esperienza nella squadra. Il club greco non vince e non si impone da tempo sui palcoscenici locali e internazionali e questa operazione potrebbe significare aria di novità. Beñat potrebbe decidere la sua nuova squadra entro la fine della settimana nonostante offerte dagli Stati Uniti e dalla Cina, ma sembra che la proposta del Panathinaikos al momento sia in vantaggio tra le sue preferenze.

Foto: Pinterest