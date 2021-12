Dalla Germania: Wijnaldum vuole andare via dal PSG

Georginio Wijnaldum sarebbe scontento al PSG. Secondo quanto riportato da La Bild, il calciatore olandese, arrivato a Parigi in estate, vorrebbe già andare via. Infatti, Pochettino, allenatore del club capitolino, lo vede soltanto come arma a partita in corso, ruolo che non sta bene all’ex Liverpool. Il classe ’90 avrebbe diverse richieste dalla Premier League, con l’Arsenal interessato in prima fila per acquistare il centrocampista. Foto: Twitter PSG