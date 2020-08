Accostato in passato all’Inter, Tahith Chong dopo il rinnovo con il Manchester United nello scorso marzo, è pronto a una nuova avventura in Bundesliga. Come raccolto da Sky Sport Deutschland, sulla giovane ala olandese c’è l’interesse del Werder Brema che sta chiudendo con gli inglesi per un trasferimento in prestito.

Foto: profilo twitter Chong