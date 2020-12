Dalla Germania: Tuchel è sul mercato e potrebbe andare in Premier League

Thomas Tuchel è sul mercato, il tecnico tedesco sta per chiudere col PSG l’accordo per una buonuscita di circa 6 milioni di euro, e non gli mancano le pretendenti. Come riporta As, il giornalista tedesco Christian Falk sostiene che il tecnico potrebbe prendere la strada della Premier League.

Il Manchester United è fuori dalla Champions League ed il terzo posto in campionato non basta a far dormire sonni tranquilli a Ole Gunnar Solskjaer sulla sua panchina, l’Arsenal è quindicesimo e la vittoria sul Chelsea di due giorni fa potrebbe non bastare per la permanenza di Mikel Arteta ai Gunners.

Secondo la Bild, invece, c’è anche l’opzione Chelsea, con Abramovich che è scontento dell’operato di Frank Lampard e pronto a dargli il benservito. La causa ovviamente riguarda i risultati altalenanti del club londinese dopo una campagna acquisti estiva che si può definire faraonica.

Foto: Twitter ufficiale PSG