Dalla Germania: “Tre giocatori del Bayern sono stati minacciati di morte in una lettera anonima”

Una notizia sconvolgente arriva dalla Germania. La Bild riferisce che tre giocatori del Bayern sono stati minacciati di morte in una lettera anonima che è stata recapitata nella sede del St.Pauli, ad Amburgo, lo scorso 12 gennaio. Nella suddetta lettera, ripota la fonte, era riportato un messaggio ben preciso: “Salva il campionato, salva il calcio. Fuoco e morte agli sporchi maiali bavaresi”. I tre calciatori in questione sarebbero Robert Lewandowski, Manuel Neuer e Serge Gnabry, che dovrebbero essere “fucilati” insieme ad alcuni rappresentanti della classe arbitrale. La polizia locale ha immediatamente aperto un’indagine per individuare il colpevole e capire se siano state inviate lettere simili ad altre società tedesche.

FOTO: Twitter Bayern