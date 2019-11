Dalla Germania: tonfo Bayern, Kovac al bivio. Annullato l’allenamento aperto al pubblico

Clamoroso tonfo del Bayern Monaco, che perde 1-5 in casa contro l’Eintracht Francoforte. Il club bavarese sta attraversando un brutto momento, e la panchina di Niko Kovac – secondo quanto riporta la stampa tedesca – sarebbe sempre più in discussione. L’allenatore croato non può permettersi ulteriori passi falsi dopo un avvio di stagione non certo entusiasmante. Occhio, però, perché in Germania non escludono sviluppi già nella giornata di domani, con il Bayern Monaco che ha annullato l’allenamento aperto al pubblico.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco