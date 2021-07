Dalla Germania: testa a testa tra Leverkusen e Barcellona per Ginter. Tedeschi in vantaggio

L’edizione odierna della Bild riporta interessanti novità riguardo il futuro di Matthias Ginter. Secondo i colleghi tedeschi, il calciatore del Borussia Mönchengladbach sarebbe finito nel mirino di diversi club europei, tra cui Bayer Leverkusen e Barcellona. In particolare, la società che milita in Bundesliga sarebbe disposta a sborsare 20 milioni di euro per il difensore.

Foto: Twitter Ginter