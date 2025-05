Dalla Germania: Sanè rifiuta il rinnovo proposto dal Bayern. Ipotesi addio in estate

17/05/2025 | 11:02:29

Sky Sport DE ha fatto il punto sulla situazione Sanè al Bayern Monaco, le condizioni contrattuali sono chiare e i bavaresi non intendono smuoversi: il Bayern offre a Sané una somma fissa di dieci milioni di euro. A questi si aggiungono 5,5 milioni di euro di bonus variabili (escluse le commissioni di sottoscrizione).Tuttavia, la squadra di Sané, guidata dal suo agente Pini Zahavi, al momento non ha intenzione di accettare l’offerta della squadra di Monaco e dunque secondo l’emittente non è da escludere lo scenario dell’addio, visto il contratto del tedesco in scadenza il prossimo giugno.

Foto: Instagram Bayern Monaco