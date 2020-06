Indiscrezione importantissima proveniente dalla Germania: infatti, Bayern Monaco e Manchester City avrebbero trovato l’accordo per il ritorno di Leroy Sané in Bundesliga. Secondo la Bild, infatti, le parti si sarebbero accordate per poco meno di 50 milioni di Euro, con il calciatore che andrebbe a guadagnare circa 20 milioni lordi.

Foto: profilo Twitter ufficiale Manchester City FC