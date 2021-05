Dalla Germania: Sancho può lasciare il Borussia Dortmund

Dalla Germania sono sicuri: Jadon Sancho lascerà il Borussia Dortmund in estate. Secondo quanto riportato dalla Bild, la dirigenza giallonera ha dato il proprio placet alla cessione del talentuoso attaccante classe 2000. Le squadre interessate non mancano, il Dortmund resta in attesa delle offerte ed è entrato nell’ottica di vendere il giocatore. Il club non si opporrà ad un suo, a questo punto, probabile addio.

FOTO: Twitter Borussia Dortmund